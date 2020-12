A Premier League emitiu esta quarta-feira um comunicado a afirmar que não tem qualquer intenção de suspender a época devido à covid-19.

Numa semana em que se registou o recorde de casos entre elementos do campeonato e dois jogos foram adiados (Everton-Manchester City e Tottenham-Fulham), a organização diz que nem sequer está a ser discutida uma eventual pausa.

«A Premier League não discutiu uma eventual pausa na temporada e não planeia fazê-lo. A Liga continua a confiar nos protocolos da covid-19 para permitir que os jogos sejam disputados conforme programado, e esses protocolos continuam a ter o total apoio do Governo. Com a saúde dos jogadores e das equipas como prioridade, a Premier League também apoia totalmente a forma como os clubes estão a implementar os protocolos e as regras», pode ler-se, no comunicado divulgado pela entidade.