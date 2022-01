A Liga inglesa de futebol atualizou nesta quarta-feira os requisitos para um clube pedir o adiamento de uma partida, passando a exigir pelo menos quatro testes positivos à covid-19, depois de terem sido adiados 22 jogos esta época.

Até aqui, a Premier League usava como requisito a disponibilidade de 13 jogadores de campo e um guarda-redes como mínimo para se ir a jogo, entre infetados, lesionados e suspensos, entre outros motivos de ausência.

O campeonato viu serem adiados 22 jogos já nesta época 2021/22, com mais ou menos polémica, de surtos de dezenas de casos ao Arsenal-Tottenham, em que a equipa da casa conseguiu passar o jogo para nova data apesar de ter apenas um jogador com teste positivo.

As novas regras entram em vigor no início de fevereiro e a organização do campeonato espera que as medidas relacionadas com a covid-19 possam ser eliminadas no final desse mês.

Segundo a última atualização, o campeonato regista 16 casos positivos, entre futebolistas e membros de equipas técnicas, menos 17 em relação à semana anterior.