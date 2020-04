Além de pagar refeições aos funcionários de saúde do hospital onde nasceu, em Berlim, nos próximos três meses, Antonio Rudiger criou um fundo para doar 60 mil máscaras para Freetown, Serra Leoa.



Através da sua fundação e com a ajuda de uma designer local, Madam Wokie, o defesa do Chelsea pretende «ajudar a travar a propagação da Covid-19 na cidade de maior densidade populacional do país».



O internacional alemão precisa de 30 mil euros e começou por doar cinco mil euros. N'golo Kanté, Olivier Giroud, Hudson-Odoi, colegas de equipa, e o colega na «Mannschaft» Mesut Ozil contribuíram com outros cinco mil.



Our target for this campaign is $30.000. I Will pledge $5,000 to kickstart this campaign and Big Thanks to @MesutOzil1088, @nglkante, @Calteck10, @_OlivierGiroud_ for donating an extra $5,000.Please follow the link below to donate too. Keep safe and save lives! Thx u in advance.