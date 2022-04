Wayne Rooney foi o convidado do «Monday Night Football», programa da Sky Sports no qual defendeu que o regresso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford não resultou.



Ora, o internacional português não deixou o antigo companheiro nem Jamie Carragher sem resposta. Através das redes sociais, o avançado dos red devils escreveu: «Dois invejosos.»



Tal como Rooney, Carragher, lenda do Liverpool, já por várias vezes considerou que a contratação de Ronaldo por parte do Man. United foi um erro e que o clube não deveria manter o jogador.



Cristiano leva 18 golos e três assistências em 33 aparições pela formação inglesa esta época.



Pode ver o comentário de Ronaldo na imagem que se segue: