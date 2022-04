Cristiano Ronaldo regressou ao onze do Manchester United e marcou um golo, na derrota no terreno do Arsenal por 3-1, mas surpreendeu por não ter batido o penálti de que a equipa beneficiou. Acabou por ser Bruno Fernandes a marcá-lo, acertando no poste e desperdiçando a oportunidade de empatar a partida.

No final do jogo os jornalistas perguntaram ao treinador Ralf Rangnick porque não tinha sido Ronaldo a bater o penálti.

«Falei com ele [Ronaldo] depois do jogo e perguntei-lhe isso mesmo. Ele disse-me que não achava que deveria aceitar batê-lo. Por isso ele disse que seria melhor se Bruno Fernandes o marcasse.»