Morreu a águia Kayla, famosa mascote do Crystal Palace, informou o clube esta sexta-feira.



De acordo com os «eagles», Kayla estava há vários anos numa condição débil e acabou por falecer de ataque cardíaco.



«Era uma alegria ter a Kayla em Selhurst Park. Ela nunca deixou de surpreender os adeptos sempre que voava de uma baliza para a outro. Kayla tornou especial a experiência dos dias de jogos e a sua ausência será muito sentida», referiu o antigo responsável pela animação do emblema londrino, Amie Latter.



Durante os últimos anos, os adeptos do Crystal Palace doaram dinheiro para que Kayla recebesse todos os tratamentos médicos de que necessitava.



Kayla era a mascote do clube há mais de dez anos, embora só tenha sido reconhecida oficialmente como tal em 2015.