A vida dá muitas voltas.



Ainda antes de jogar com Enzo Fernández, Marc Cucurella já era fã do internacional argentino ex-Benfica. As exibições do médio no Mundial 2022 chamaram a atenção do espanhol que recorreu à Internet para saber onde é que este jogava. Pouco mais de um mês depois, os dois partilhavam o balneário no Chelsea.



«Gostava de ver jogos nos quais participavam amigos meus. Estava a ver a Argentina, porque jogava lá o Alexis [Mac Allister] e acho que disse: "Gosto muito do 24, é muito bom". E nem sabia onde ele jogava! Tive de ir procurar no telemóvel. Ao ver mais jogos dizia à minha família e aos meus amigos que gostava muito dele», referiu, numa entrevista à ESPN.



«E depois veio para o Chelsea! É um bom rapaz, estou à espera que me prepare um churrasco. É muito jovem, tem talento, joga muito bem com a bola e é inteligente. Está a adaptar-se, já fez alguns bons jogos. Temos um grande médio», concluiu.