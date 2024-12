Ruben Amorim foi desafiado a responder a questões lançadas pelos adeptos do Manchester United através das redes sociais. Descontraído, o português aceitou o convite e fez o jornalista da Sky Sports soltar várias gargalhadas com as respostas que deu.



O técnico dos red devils abordou vários temas e justificou por que razão apareceu no programa «Maisfutebol» da TVI24 de calções. Difícil é não sorrir com algumas das respostas de Amorim.



As perguntas e as respostas:



[Se não trabalhasse no futebol, que trabalho teria]: Não tenho plano B. Nunca tive. Queria ser futebolista e fui, mas não muito bom. Depois quis ser treinador e consegui. Se já trabalhei na TV? Sim, é divertido. Estou a ganhar experiência aqui e posso mudar de trabalho caso não ganhe os jogos que precise (risos). Mas não há plano B.»



[Apareceu de calções num programa televisão]: «Foi por causa do Bruno Fernandes. Ele foi ao Estoril Open e foi barrado porque não podia entrar de calções. No programa seguinte usámos calções só para a diversão.»



[Do que sente mais falta de Portugal]: «O sol. Podia dizer a comida, mas sei cozinhar. No nosso staff, o Emanuel também sabe cozinhar. A comida é boa aqui. Mas o sol, precisamos de sol para viver.»



[O que é que sabe cozinhar]: «Coisas simples e saudáveis. Arroz, saladas e sopa de bebé. Sopa para as crianças, tornei-me muito bom por causa dos meus filhos. Pastel de nata? Não, estou a tentar manter a forma (risos).»



[Qual foi o treinador que mais o inspirou]: «José Mourinho. Não foi com quem aprendi mais, mas é uma inspiração. Temos de o dizer se somos portugueses. É uma regra em Portugal (risos). Estágio? Foi especial porque ele permitiu que falássemos com ele durante os almoços e isso é o mais importante durante um estágio. Mais do que os treinos, porque podes vê-los no YouTube, as coisas mais pequenas, como lida com os jogadores.»



[Tempos livres]: «Estar com a minha família. Tenho as melhores ideias a divertir-me com os meus filhos. Posso estar chateado com tudo e todos, mas com os meus filhos posso relaxar. E tento também fazer ginásio para manter o meu casamento (risos).»



[Quais são as maiores diferenças entre a Liga Portuguesa e a Premier League]: «Os meis de comunicação, o ambiente e a Liga que é muito forte.»



[Como é que Ruben Amorim vai conseguir bilhetes para os Oasis]: «Com os compromissos com os media e os jogos, não tenho tempo nem para tomar banho. A minha vida é tomar banho, comer, Manchester United e media.»



[Quais as músicas que ouve antes dos jogos]: «Ouço mais podcasts portugueses. Coisas simples. Tens de conhecer política, é importante perceberes o teu país.»



[Prefere ganhar como jogador ou treinador]: «Como treinador porque a responsabilidade é maior. É diferente, quando és jogador gostas de ganhar e jogar melhor. Se és o melhor em campo, podes estar triste, mas jogaste bem. Como treinador é difícil. Podes jogar muito bem, mas se não ganhares… Tenho mau perder.»



[Tem alguma superstição antes dos jogos]: «No início do jogo, tenho uma com o Carlos Fernandes, o meu adjunto. Pego em duas garrafas de água, dou-lhe uma e apertamos as mãos. É a única coisa.»



[Resolução de ano novo]: «Ser mais organizado. É sempre a mesma. Ser mais organizado na minha vida. Sou organizado no meu trabalho, tenho tudo em ordem. Em casa e no resto, sou desorganizado.»



[Como o treinador Rúben Amorim orientaria o Rúben Amorim jogador?]: «Acho que é fácil. Mensagem clara e ser muito honesto. Não podia escolher-me, imaginando que estava a treinar Manchester United, não teria qualquer hipótese de jogar pelo Manchester United, mas acho que ia ser fácil.»



[Objetivo para o fim da temporada]: O meu objetivo é os adeptos irem ao estádio e saberem que vamos jogar assim, fazer isto, dominar. A consistência é um ponto chave.»