A tarde de domingo foi histórica para Sergio Aguero. O internacional argentino bateu dois recordes e ajudou o Manchester City a chegar ao segundo lugar da Premier League.



Micah Richards, antigo companheiro do avançado nos «citizens», revela que a primeira impressão que teve do avançado argentino não foi a melhor.



«Quando treinei pela primeira vez com Aguero, não pensei que fosse tão bom. Não treinou bem, não trabalhou no duro e depois, quando chegou ao jogo, marcou. É um daqueles jogadores que não precisava de aparecer nos treinos porque era naturalmente dotado», recordou à BBC Radio.



Os elogios não terminam por aqui. Nas palavras do antigo lateral direito dos citizens, Aguero «é um dos melhores jogadores da história da Premier League».



Recorde-se que Aguero chegou ao Manchester City em 2011 e desde aí disputou um total de 359 partidas e marcou 249 golos.

