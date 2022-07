Diogo Dalot prepara-se para cumprir a segunda temporada consecutiva no Manchester United, clube onde chegou há quatro anos. O internacional português foi convidado a falar sobre as primeiras semanas de trabalho sob comando de Ten Hag, recusando comparar o ex-Ajax aos outros treinadores que teve em Old Trafford.



«Não tenho por hábito comparar treinadores, mas ele é um excelente treinador. No treino ele é muito exigente, intenso, muito proativo, e presta muita atenção aos detalhes. São esses detalhes que podem fazer a diferença a longo prazo. Ele é muito claro sempre que fala sobre o que quer que façamos em campo, e nós estamos a tentar cumprir o que ele pede, fazendo o nosso melhor para chegar lá o mais rapidamente possível. Mas será uma época longa e diferente, por isso queremos construir algo de bom entre nós e depois fazer o nosso trabalho, que é ganhar jogos», começou por dizer, em declarações à BBC.



Recrutado ao FC Porto em 2018, o lateral-direito só se afirmou em Old Trafford no ano passado depois de um ano no AC Milan. O defesa explicou que evoluiu de forma e que agora tem outro estatuto na equipa inglesa.



«Tem sido uma grande aprendizagem, com vários treinadores diferentes. Gosto sempre de ver época a época e não olhar demasiado à frente. Há uma clara evolução em mim e no meu papel no clube face há quatro anos atrás, quando cheguei. Tem sido uma evolução progressiva, e é assim que eu gosto de ser na vida. Tenho tudo para continuar a melhorar com a ajuda do novo treinador e dos meus companheiros de equipa. De resto, há muita competição pela posição onde jogo, como acontece em todos os grandes clubes. Eu darei sempre o meu melhor para estar nas melhores condições para jogar e, tal como eu, todos os meus colegas farão o mesmo. Digo sempre que esta é uma competição saudável e benéfica para o clube e que é preciso fazer tudo o que está ao nosso alcance… Depois é com o treinador», atirou.



Dalot, que recentemente foi elogiado por Ten Hag pela «boa ligação» com Sancho, assumiu qual é o seu primeiro grande objetivo para a nova temporada: ser convocado para o Mundial 2022.



«É um objetivo estar no Campeonato do Mundo. Esta pode ser a minha primeira oportunidade para disputar um Mundial, mas tento sempre pensar passo a passo. Até lá ainda tenho três meses para jogar, por isso por agora estou focado em estar na melhor forma possível e em poder ajudar a minha equipa para depois, eventualmente, pensar no Mundial. Mas é claro que este é um objetivo para mim», confessou.