Diogo Jota foi confirmado como novo reforço do Liverpool para espanto de alguns, mas como parte de um percurso natural para outros. Que o diga Jorge Simão, o treinador do Paços de Ferreira em 2015/16, época em que o avançado se afirmou no campeonato português.

Jota até se tinha estreado na temporada anterior – na qual fez 12 jogos - pelas mãos de Paulo Fonseca, mas foi já com Jorge Simão que, aos 18 anos, «explodiu».

O treinador português confessa ao Maisfutebol que, ainda na pré-temporada, se tinha apercebido de que estava perante um jogador diferenciado. «Logo num dos primeiros jogos da pré-época, o Jota tem um lance que depois de acontecer eu pensei: ‘isto é mesmo verdade? Um miúdo de 18 anos fazer uma coisa destas não é normal’. Ele recebeu a bola de costas, com um toque faz um ‘cabrito’, tira o defesa da frente, vai buscar a bola ao outro lado e, sem cair, remata ao ângulo, de fora da área. Pensei logo que estava ali algo fora do normal», revela.

Nessa temporada, Diogo Jota anotou 14 golos na I Liga e levou Jorge Simão a colocá-lo na linha da frente para suceder a Cristiano Ronaldo, algo que o jovem jogador português não esquece.

«Trocámos agora mensagens quando ele assinou com o Liverpool e disse-lhe que para mim não era novidade porque já sabia que ele ia lá chegar há muito tempo. Ele mandou-me uma notícia em que eu dizia que ele podia ser o sucessor do Cristiano Ronaldo. Na altura [novembro de 2016, quando jogava no Porto], disse isso no sentido de que quando o Ronaldo se reformar o Diogo podia ser o sucessor dele. Agora olho para estas palavras e foi arriscado, mas continuo a achar o mesmo», confessa.

O técnico de 44 anos não tem dúvidas de que Jota se vai adaptar rapidamente à forma de jogar dos Reds, por ser «muito disponível e versátil». Apesar da concorrência do tridente Mané-Firmino-Salah, Jorge Simão acredita que vai ser dada ao ex- Wolverhampton a «oportunidade para começar a ter minutos e mostrar aquilo que pode fazer numa equipa destas».

«Neste momento, talvez não entre diretamente no onze, mas seguramente vai fazer muitos jogos. Está a ser preparada uma sucessão com pés e cabeça», acrescentou.

Jorge Simão reconheceu que Diogo Jota «está nas nuvens» com a transferência para o Liverpool e deixa um aviso: «se calhar daqui a duas épocas é o avançado com mais minutos do Liverpool».

Jota começou a formação no Gondomar e chamou a atenção do Paços de Ferreira depois de ser o melhor marcador do escalão sub-17 da Associação de Futebol Distrital do Porto, em 2012/13.

Estreou-se na Liga e, duas épocas depois, rumou ao Atlético de Madrid. Após uma temporada emprestado ao FC Porto, seguiu para o Championship e acompanhou o Wolverhampton na subida à Premier League. Agora, deixa os ‘lobos’ para reforçar o campeão inglês Liverpool.