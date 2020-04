David Luiz, Xhaka, Lacazette e Nicolas Pepe foram avisados pelo Arsenal por terem quebrado as regras impostas pelo governo inglês, de combate à pandemia.

De acordo com a Sky Sports, qos gunners confirmaram que contactaram os jogadores, depois de terem surgido imagens dos quatro futebolistas na rua em diferentes atividades.

Nicolas Pepe foi filmado a jogar futebol com os amigos no norte de Londres, Xhaka e David Luiz encontraram-se num parque em Southgate, nos arredores da capital, enquanto Lacazette foi fotografado a falar com um funcionário de limpeza automóvel junto à garagem da casa do francês.

Refira-se que este não é o primeiro caso do género em Inglaterra. Ainda nesta semana, dois jogadores do Tottenham vieram pedir desculpas por treinarem juntos na rua e o próprio José Mourinho admitiu ter quebrado as regras de confinamento impostas pelo governo.