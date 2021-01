Kevin De Bruyne vai estar afastados dos relvados entre quatro a seis semanas, revelou Pep Guardiola. Lembre-se que internacional belga saiu lesionado aos 59 minutos do duelo contra o Aston Villa.



«O médico reviu o exame que o Kevin fez esta manhã e confirmou que ele vai estar de fora entre quatro a seis semanas» disse o catalão, em conferência de imprensa prévia ao jogo contra o Cheltenham.



O técnico dos citizens não escondeu a frustração pela lesão do jogador mais influente da equipa.



«Temos de seguir em frente. Não vou dizer que ninguém sabe o quão importante o Kevin é para nós. Infelizmente vai estar de fora numa fase importante da época e temos de encontrar outras soluções. (...) É muito importante ter os jogadores saudáveis e aptos durante a época, embora seja impossível. É impossível estar apto por 11 meses a jogar de três em três dias», atirou.



Guardiola falou ainda sobre o crescimento de forma de Bernardo Silva, autor de um dos golos no triunfo frente aos «villans».



«Bernardo está de volta. Ele sentiu algumas dificuldades na época passada, talvez pela falta de minutos ou porque não foi ele próprio. O Bernardo sempre foi importante para nós, mas não pode jogar todos os jogos. Temos alternativas para o substituir», referiu.