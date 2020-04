Nem só más notícias nos traz o novo coronavírus: Kevin De Bruyne, craque do Manchester City, confessou que vai prolongar a carreira por dois anos por causa desta paragem forçada do futebol devido à pandemia de Covid-19.

O belga fez um direto no Instagram no qual conversou com os companheiros de seleção Axel Witsel e Romelu Lukaku, e foi na conversa com o antigo jogador do Benfica que De Bruyne fez essa revelação.

«Disse à minha mulher que para compensar o tempo que estamos a perder [devido à Covid-19], vou prolongar a minha carreira por dois anos», disse o citizen, antes de falar dos filhos.

«Os meus [filhos] estavam um pouco doentes há duas semanas. Foi um bocado stressante, nunca se sabe o que pode acontecer, especialmente agora. Mas felizmente já estão melhores e acordam todos os dias às seis da manhã», disse.

Na brincadeira, De Bruyne perguntou a Witsel se já estava a pensar em reformar-se, ao qual o atleta do Dortmund, também num tom descontraído, respondeu: «Não, primeiro ainda ir ao Qatar [Mundial de 2022] e depois, sim, termino a carreira.»