John Terry resolveu aproveitar uns dias de férias numa casa na Quinta do Lago, aldeamento de luxo perto de Faro, no Algarve.

O antigo defesa, agora membro da equipa técnica do Aston Villa, foi acusado por um tablóide inglês de ter ignorado as recomendações do Governo britânico, que deixou Portugal fora do corredor aéreo, o que na prática obriga os turistas residentes no país a terem de cumprir um período de quarentena quando regressarem de férias.

«Farto desta escória de textos sem sentido sobre mim e a minha família. Serei o único ex-jogador ou jogador no estrangeiro? NÃO. Tenho uma semana para passar fora com a minha família e pretendo aproveitá-la ao máximo», escreveu o ex-jogador de José Mourinho no Chelsea.