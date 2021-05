O mercado de treinadores está ao rubro! Desde que a época terminou, já houve 34 mudanças de técnicos em equipas das cinco principais Ligas europeias.



Em Itália foi onde se registaram mais trocas nos bancos dez. Logo a seguir, está a Bundesliga com 8 mudanças no banco de suplentes, algumas já reveladas antes do final da temporada.



Os clubes ingleses e franceses foram os que menos mudaram de treinador, até ver. Em Terras de Sua Majestade, Roy Hodgson «reformou-se», Nuno Espírito Santo encerrou um ciclo nos Wolves enquanto na Ligue 1 Galtier deixou o Lille após ganhar o campeonato e Rudi Garcia foi despedido do comando técnico do Lyon.



Percorra a galeria associada para ver todas trocas de treinadores.