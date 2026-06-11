O calor intenso tem-se feito sentir nos Estados Unidos e Declan Rice, internacional inglês, foi uma das vítimas. O médio do Arsenal deu nas vistas nas fotografias oficiais da equipa pelos escaldões, que lhe valeram um raspanete da mãe.

Em declarações à imprensa britânica, Declan Rice abordou as diferenças climatéricas que tem sentido, sobretudo em comparação com Inglaterra, e revelou que nem à distância escapou aos comentários da mãe.

«Reparei nisso quando apanhei um escaldão. Acho que toda a gente viu as fotografias, estava muito vermelho na sessão fotográfica. A minha mãe zangou-se comigo. Sinceramente, o primeiro dia foi difícil para nos habituarmos ao calor, sobretudo porque vínhamos de Inglaterra, onde é mais frio. Este calor acerta-nos em cheio», disse.

A Inglaterra, recorde-se, integra o Grupo L, juntamente com a Croácia, Gana e Panamá.