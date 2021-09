Demba Ba anunciou, esta segunda-feira, o final da carreira aos 36 anos.



Internacional senegalês em 22 ocasiões, o avançado começou a carreira no Rouen, um modesto clube francês. Passou ainda pelos belgas do Mouscron e pelos alemães do Hoffenheim antes de ser contratado pelo West Ham.



Após 13 jogos e sete golos, o atacante mudou-se para o Newcastle, equipa na qual fez uma dupla de sucesso com Papiss Cissé, e chamou atenção do Chelsea. De regresso a Londres, Demba Ba disputou 51 jogos e marcou 14 golos.



Jogou ainda no Besiktas, no Shanghai Shenhua, no Goztepe e no Basaksehir. Apesar de ter iniciado a época no Lugano, Ba decidiu retirar-se.





O comunicado de Demba Ba:



«É com o coração cheio de gratidão que anuncio o final da minha carreira. Que caminhada incrível. Sem contar com todas as lágrimas e todo o suor, o futebol deu-me tantas emoções bonitas. Desde a paixão dos adeptos ou barulho que ouvi das bancadas depois de cada golo às relações com todos os meus colegas dentro e fora do campo. Tudo isso vai permanecer para sempre no meu coração.



Quero agradecer a todos com os quais me cruzei ao longo da minha carreira, a todos aqueles que me ajudaram a crescer, a todos os clubes pelas oportunidades que me deram e a todos os adeptos pelo apoio tremendo que sempre me deram. Agradeço também à minha família e amigos pelo amor incondicional. Do fundo do meu coração, obrigado a todos.»

RELACIONADOS Mario Mandzukic anuncia o final da carreira