O Manchester United revelou nesta quinta-feira que Denis Law, uma das maiores lendas do clube, sofre de demência.

Aquele que é o terceiro melhor marcador da história do clube, com 237 golos em 404 jogos, e vencedor da Bola de Ouro em 1964, emitiu um comunicado através do Manchester United, divulgando sofrer da doença.

«Quero falar abertamente da minha condição. Fui diagnosticado com ‘demência mista’, o que significa que, no meu caso, se trata de Alzheimer e Demência vascular. Foi um ano muito difícil para todos e os longos períodos de isolamento não ajudaram», lê-se na nota assinada pelo antigo internacional escocês.

O clube elogia a «coragem» mostrada por Law e garante que todos no clube estão com o antigo jogador.

Conhecido como ‘o escocês voador’, ou simplesmente ‘The king’, Law formou com George Best e Bobby Charlton uma das parcerias ofensivas mais profícuas do futebol inglês.

Everybody is with you in this battle, Denis.



We are in admiration of your openness, your bravery and your humility to be open about your dementia diagnosis ❤️#MUFC