O Sheffield Wednesday, fundado em 1867 e por isso um dos mais antigos clubes de futebol em atividade, recebeu mais uma dedução de seis pontos pela Liga Inglesa de Futebol (EFL). O clube já havia sofrido uma outra sanção de 12 pontos em 24 de outubro, após entrar com um pedido de insolvência.

Atualmente, o clube ocupa a última posição na tabela do Championship, a segunda divisão inglesa, e agora tem menos 10 pontos. Esta nova dedução aconteceu devido a múltiplas violações dos regulamentos da liga.

«O Sheffield Wednesday FC sofrerá uma dedução de seis pontos com efeito imediato por múltiplas violações dos regulamentos da EFL relativos a obrigações de pagamento, com o antigo proprietário do clube, o Sr. Dejphon Chansiri, proibido de ser proprietário ou diretor de qualquer clube da EFL por um período de três anos», explicou a EFL em comunicado.

Desde junho que o clube está à venda e em outubro entrou em insolvência. Os adeptos boicotaram os jogos da equipa e organizaram vários protestos contra Dejphon Chansiri, empresário tailandês que foi afastado da propriedade do clube.

No sábado, os 'Owls', como são conhecidos, perderam por 3-2 para o Preston e, com a dedução, está agora a 27 pontos da manutenção. Jogadores portugueses como Semedo, Diogo Amado e Marco Matias jogaram no clube e Carlos Carvalhal, treinador luso, também esteve lá.