Dias depois de ter estado no centro da polémica por ter comparado a exibição desastrosa da sua equipa ao Holocausto, Joey Barton, antigo internacional inglês, pediu desculpas pela infeliz escolha de palavras.

«A Federação inglesa escreveu-me esta semana para nos lembrar sobre a nossa linguagem e comunicação e a última coisa que queremos é ofender ou chatear alguém. Por isso, gostaria de pedir desculpas a quem possa ter-se sentido ofendido», disse o treinador do Bristol Rovers, equipa do quarto escalão de Inglaterra.

Barton admitiu que a analogia não foi a mais feliz, mas que, apesar do uso da palavra, não pretendeu comparar a atuação dos jogadores da sua equipa com o Holocausto. «Espero usar analogias melhores no futuro, mas não foi claramente com malícia ou intenção de ofender alguém.»

O ex-jogador, de 39 anos, disse os efeitos perversos que uma má escolha de palavras pode ter, sobretudo se tiver potencial vira. «É nosso dever dizer tudo bem e não criar polémicas. Eu percebo o mundo em que vivemos e as pessoas com quem trabalhamos. E há quem precise de produzir conteúdo e de aproveitar uma oportunidade para ter a atenção das pessoas através de cliques. (...) Para mim, foi uma má analogia para usar no mundo moderno no qual vivemos e não voltará a acontecer», concluiu.

As declarações tornaram-se virais e provocaram indignação junto de representantes de instituições defensoras das vítimas do Holocausto.

Recorde as declarações de Joey Barton: