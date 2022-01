Apesar da derrota frente ao Manchester United, Thomas Frank considerou que o Brentford «destruiu» o adversário na primeira parte. O treinador dinamarquês frisou que os red devils «nem cheiraram» na primeira parte e mostrou um «tremendo orgulho» nos seus atletas.



«Orgulho tremendo na minha equipa. Penso que somos o clube mais pequeno da Premier League e o Man. United é o maior. Destruímos o Manchester United na primeira parte pela forma como jogámos. Deveríamos estar a vencer por 2-0. Eles nem cheiraram. Criámos cinco ou seis boas ocasiões e três excelentes oportunidades para marcar», começou por dizer, aos microfones da BT Sport.



«No máximo o Manchester United merecia o empate. Tiveram uma sorte incrível. Sei que deveríamos ter marcado e essas tretas todas. Estou muito orgulhoso da minha equipa. O Man. United deveria ter chegado ao intervalo a perder e depois mudou o seu esquema contra o pequeno Brentford», acrescentou, num tom irónico.



Thomas Frank elogiou ainda a exibição de David de Gea, especialmente no primeiro tempo. O espanhol fez duas enormes defesas e negou o golo tanto a Jensen como a a Sorensen.



«Sim, teve uma daquelas noites. Fair-play para ele, fez uma boa exibição. Acredito que quando criamos ocasiões, vamos ser capazes de as concretizar. Não aconteceu. A nossa intensidade matou-os na primeira parte. Pressionámos, defendemos baixo, ganhámos segundas bolas, explorámos a profundidade, enfim, jogámos à Brentford. Eles não tiveram uma ocasião de golo antes do 1-0. Mas lá está, é por isso que pagam 72 milhões por jogadores como o Sancho. Um lance de génio criou o 1-0, mas o que mais me desiludiu foi o 2-0. Tornou mais difícil voltarmos ao jogo», completou.