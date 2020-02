Marcin Bulka tarda em afirmar-se no futebol sénior. Porém, o guarda-redes polaco tem muitas e boas histórias para contar, sobretudo do período que viveu no Chelsea, entre 2016 e 2018.



O guardião do PSG relatou um episódio caricato que envolveu Chalobah e Diego Costa durante um treino da equipa principal dos blues.



«Uma vez, num treino, o Nathaniel [Chalobah] caiu e ficou no chão, depois de uma entrada. O Diego achou que ele estava a fingir e começou a dizer-lhe coisas em espanhol. Passaram-se uns minutos e como ele [Chalobah] continuava no relvado, o Diego [Costa] tirou os calções, sentou-se em cima da cara dele e saiu depois a correr. Nunca tinha visto nada assim», contou o jogador de 20 anos no canal de YouTube «Foot Truck».



Chalobah, lembre-se, joga no Watford enquanto Diego Costa representa o Atlético de Madrid.



A entrevista a Bulka: