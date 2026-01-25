Em declarações à DAZN, Diogo Dalot realçou o bom momento do Manchester United na temporada e realça que as vitórias frente ao Manchester City e ao Arsenal são importantes na motivação até ao final da temporada.

«Já passei por várias situações assim, onde temos uma boa série de bons resultados e sente-se que a energia pode ser positiva, que podemos começar um momento de forma mais positiva. A realidade é que fazemos, provavelmente, os dois jogos mais difíceis da Premier League deste ano, contra as duas melhores equipas da classificação (Arsenal e Manchester City). Fazer dois resultados destes é importante para os adeptos, clube e para a energia que precisamos para continuar até ao final da época», referiu.

Por fim, o internacional português formado no FC Porto, deixou claro que o objetivo para a temporada é a «qualificação para a Champions».

Veja as declarações: