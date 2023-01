Lesionado desde meados de outubro, Diogo Jota pode regressar à competição no próximo mês. Esta terça-feira, Jurgen Klopp revelou esperar contar com o internacional português para o confronto com o Real Madrid, dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



«O Diogo é um futebolista extremamente inteligente. Ele está a jogar jogos sem jogar jogos. Não sei quanto tempo ele vai estar de fora. Ele parece estar muito bem, já está no campo e a fazer muitas coisas. Se pode voltar a tempo do Real Madrid? Do meu ponto de vista, sim. Mas ainda não sei»,



Recorde-se que o avançado de 27 anos lesionou-se gravemente no duelo contra o Manchester City e não voltou a jogar desde então, tendo perdido o Mundial 2022.