Omar Berrada, diretor executivo do Manchester United, revelou estar entusiasmado com a chegada de Ruben Amorim ao clube. O dirigente dos «red devils» recebeu o treinador português em Carrington na segunda-feira e, já esta terça-feira, esteve em Lisboa para participar na Web Summit.

«Estou muito entusiasmado com a chegada de Ruben Amorim. É bom voltar a Lisboa, estive aqui há duas semanas. Acreditamos muito que ele se vai integrar na restante estrutura para alcançar sucesso no relvado», disse Berrada, que participou no painel “Uma parceria perfeita entre desporto e tecnologia”.

Refira-se que Amorim ainda aguarda o visto de trabalho para começar a orientar a equipa inglesa.