Em estreia nos convocados de Inglaterra, Cole Palmer recordou a mudança recente do Manchester City para o Chelsea. O jovem avançado assumiu que a decisão de sair dos «citizens» não foi fácil, mas que a oportunidade jogar regularmente precipitou a decisão.



«Aconteceu muito rápido para ser sincero. Conversei com o Chelsea e com o meu pai, mas não sabia o que fazer. Fiquei a pensar nisso por alguns dias, quase todos os minutos. Só queria jogar regularmente», começou por dizer, à BBC.



«Conversei com Pochettino uma vez. Foi uma boa conversa e decidi ir para o Chelsea. Muita gente disse-me como é que ele trabalha com os jovens jogadores. E já percebi isso. Estou entusiasmado por trabalhar com ele», acrescentou.



O jogador de 21 anos confessou que foi «uma grande mudança» sair da cidade natal para Londres: «Foi uma grande mudança para mim. Nunca tinha saído de Manchester nem nunca tinha estado emprestado. Estar sozinho em Londres foi uma grande coisa. No início foi difícil, mas já estou adaptado.»



Apesar de ter decidido sair do City, Palmer deixou rasgados elogios a Guardiola. « Sabemos o quão bom treinador é Pep [Guardiola]. Deu-me a oportunidade para iniciar minha carreira. Vou estar-lhe grato para sempre. O que poderia ter acontecido se tivesse ficado? Talvez tivesse jogado mais, talvez menos. Por enquanto, a decisão de assinar pelo Chelsea está a valer a pena», concluiu.