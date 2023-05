Sir Alex Ferguson, histórico treinador do Manchester United, teve a tarefa de anunciar o técnico do ano da Premier League. Com sentido de humor, o escocês soltou um desabafo no momento em que anunciou que a distinção seria para Pep Guardiola, técnico do rival dos red devils, o Manchester City.



«Doloroso, não é? Muito doloroso, mas merecido», disse na entrega do prémio que tem o seu nome.



O técnico do Manchester City, campeão em título, bateu a concorrência de Mikel Arteta (Arsenal), Roberto De Zerbi (Brighton), Unai Emery (Aston Villa), Eddie Howe (Newcastle United) e do português Marco Silva (Fulham) para conquistar a distinção pela quarta vez na carreira.



Veja o momento:

