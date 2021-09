Donny van de Beek tarda em afirmar-se no Manchester United. Desde que foi contrato ao Ajax em 2020, o internacional pelos Países Baixos disputou 36 jogos, raramente como titular.

Ora, Marco van Basten, considerou que o médio de 24 anos «não é assim tão bom» para ser titular indiscutível dos red devils.

«Se me disserem que ele falou com o Real Madrid e que acabou no Manchester United, digo já que apostou muito alto. Van de Beek não é assim tão bom e não tomou decisões inteligentes. Jogar como número 'dez' no Ajax é muito mais fácil do que em Espanha ou Inglaterra. Nos Países Baixos recebe-se uma grande ajuda, têm-se oportunidades, mas fora não é a mesma coisa», afirmou o histórico jogador ao Voetbal Zone.

De resto, o empresário de van de Beek, Guido Albers, revelou publicamente que o jogador esteve para deixar os red devils após a chegada de Ronaldo. No entanto, Solskjaer impediu a mudança do jogador formado no Ajax para o Everton.