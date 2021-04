O dono do Liverpool, John W. Henry, pediu desculpas publicamente aos adeptos, ao treinador, jogadores e a todo o staff do clube pelo «transtorno» causado nas últimas 48 horas com a entrada na Superliga.



Numa longa mensagem, o milionário norte-americano que detém os «reds» dirigiu-se principalmente aos adeptos, assumiu a responsabilidade pela entrada na Superliga e admitiu o erro.



«Quero pedir desculpa a todos os adeptos do Liverpool pelo transtorno que causei nas últimas 48 horas. Nem é preciso dizer, mas este projeto nunca avançaria sem o apoio dos adeptos. Ninguém pensou de forma diferente em Inglaterra. Nas últimas 24 horas vocês foram bastantes claros que isso não iria acontecer. Eu ouvi-os. Quero pedir desculpa ao Jurgen, ao Billy, aos jogadores e a todos que trabalham arduamente para que os adeptos tenham orgulho do Liverpool. Eles não têm responsabilidade do que aconteceu. Eles foram quem mais sentiu o que se passou, o que não é justo. Isso é o que dói mais. Eles amam o vosso clube e trabalham para que se orgulhem dele», começou por dizer, num vídeo divulgado pelos «reds».

«Sei que o Liverpool tem a liderança e a paixão necessárias para reconstruir a vossa confiança e seguir em frente. Há mais de uma década, quando aceitámos os desafios associados ao futebol, sonhámos o mesmo que vocês. Trabalhámos duramente para melhorar o clube e esse trabalho ainda não acabou. Espero que entendam que mesmo quando erramos, tentamos fazer o melhor para o clube. Eu desiludi-vos. Mais uma vez peço desculpa. Sou o responsável por tudo o que aconteceu nos últimos dias. É algo que não vou esquecer e que mostrou o poder que os adeptos têm e continuam a ter. A pandemia está a mostrar-nos como os adeptos são cruciais em todos os desportos. Vê-se isso em todos os estádios vazios. Tem sido um ano realmente difícil para todos, estamos todos a ser afetados. É importante que a família Liverpool esteja unida face a este desafio global. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para que isso aconteça. Muito obrigado», acrescentou.

