Ed Sheeran, cantor e acionista do Ipswich Town, veio a público pedir desculpa a Ruben Amorim, por ter interrompido a entrevista do treinador português, após o empate com o Manchester United (1-1).

Amorim estava junto do painel da Sky Sports e falava ao microfone, quando o cantor apareceu, cumprimentou um dos comentadores e ainda disse que o português não deveria querer falar com ele.

«Desculpem se ofendi [Ruben] Amorim ontem, não percebi que ele estava a ser entrevistado na altura, estava a aparecer para dizer olá e adeus ao Jamie. Obviamente que me sinto um pouco estúpido, mas a vida continua. Ótimo jogo no entanto, parabéns a todos os envolvidos», escreveu Ed Sheeran, já esta segunda-feira, no Instagram.