Ederson Moraes esteve perto de deixar o Manchester City no último verão para rumar à Arábia Saudita. O guarda-redes brasileiro, de 31 anos, suscitou o interesse do Al Nassr e do Al Ittihad, mas optou por continuar em Inglaterra, sobretudo após uma conversa com Pep Guardiola.

«Realmente tinha uma proposta na mesa, era algo que pesava muito, porque era uma proposta fora do comum. Tive inúmeras conversas com Guardiola e uma delas foi primordial. Não posso revelar muita coisa, mas pelo que ele me disse, pelas garantias, por todo o processo e a evolução que eu tive com ele... Tudo isso foi primordial para a minha permanência no City», revelou o internacional brasileiro, em entrevista à TNT Sports.

Ederson cumpre a oitava temporada nos «citizens», onde chegou em 2017, oriundo do Benfica, a troco de 40 milhões de euros. O contrato do guarda-redes brasileiro termina em junho de 2026.