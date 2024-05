Ederson está fora dos dois últimos jogos da temporada do Manchester City.

O clube inglês informou, esta quinta-feira, que o guarda-redes brasileiro sofreu uma pequena fratura na órbita ocular direita, na sequência do choque violento com Cristián Romero, no jogo frente ao Tottenham.

O ex-Benfica teve mesmo de ser substituído de imediato, embora tenha ficado desagradado com a substituição, sendo acalmado de seguida por Pep Guardiola.

Assim, Stefan Ortega deverá assumir a baliza dos «citizens» no próximo domingo, na última jornada da Premier League, diante do West Ham, que pode confirmar o tetracampeonato do City. Além disso, o alemão aponta à titularidade na final da Taça de Inglaterra, frente ao Manchester United.

Importa referir que, assim como Wendell e Evanilson, do FC Porto, Ederson está convocado pela seleção brasileira para dois encontros de preparação e para a Copa América.