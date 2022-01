Impedido de jogar pelo Inter em Itália viver com um desfibrilador em consequência da paragem cardíaca sofrida no Euro 2020, Christian Eriksen está livre e tem sido associado ao Brentford.



Esta terça-feira, o técnico da equipa recém-promovida à Premier League abordou as notícias acerca da contratação do internacional dinamarquês.

«Posso dizer que o Christian é muito bom jogador. É um dos melhores jogadores do mundo. Se alguma coisa estivesse fechada [com o Brentford], ficaria muito contente em falar sobre isso. Em circunstâncias normais hipóteses de haver rumores a ligar um jogador da qualidade do Christian a um clube como nós, por isso acho que nos devemos sentir lisonjeados», começou por dizer Thomas Frank, citado pela BBC.



O treinador do Brentford, que trabalhou com Eriksen nas seleções jovens da Dinamarca, acabou por não negar as notícias acerca do compatriota regressar a Inglaterra.



«Todos sabemos a caminhada do clube na última década. Se [nessa altura] alguém dissesse que um jogador de topo como o Christian iria ser associado ao nosso clube, os adeptos diriam que estávamos malucos, não concordam?», rematou.



Lembre-se que recentemente Eriksen confessou ter o sonho de estar presente no Mundial do Qatar. Para já continua sem clube e sem competir.