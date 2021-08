O médio português Rúben Neves tem sido um dos nomes a agitar os rumores de transferências em Inglaterra.

O nome do jogador formado no FC Porto já foi apontado ao Manchester United, por exemplo, e nesta sexta-feira Bruno Lage foi questionado sobre a possibilidade de saída do jogador, ainda que assegure que o jogador está feliz e ele também.

«O Rúben está contente no Wolves e nós estamos muito contentes com ele. Não estamos a pensar deixar sair ninguém, mas todos os jogadores têm um preço», assume.

A resposta de Lage incluiu ainda uma curiosa referência ao Benfica.

«Os melhores jogadores são sempre apontados a muitos clubes do mundo. Se forem a Portugal, os melhores jogadores do Benfica são apontados ao Wolves», exemplificou.

Já sobre possíveis entradas, o antigo treinador do Benfica admite também que o Wolves ainda pode receber reforços.

«Estamos a trabalhar 24 horas por dia. Temos 11 ou 12 dias para trazer os jogadores que queremos para ser mais competitivos», disse apenas.