Burnley e Sheffield United empataram ao início da tarde deste domingo a uma bola, no estádio Turf Moor, em jogo da 33.ª jornada da Premier League, o principal campeonato inglês.

O primeiro golo foi apontado pela equipa da casa, em cima do intervalo, aos 43 minutos, por Tarkowski. Já na segunda parte, Egan fez o 1-1 final, evitando a derrota do Sheffield, aos 80 minutos.

O desfecho permite ao Arsenal, que tinha ganho ao Wolverhampton, confirmar a subida ao sétimo lugar, com 49 pontos, deixando o Sheffield agora em oitavo, com 48. É também uma possível boa notícia para o Tottenham de José Mourinho, que em caso de vitória ante o Everton, na segunda-feira, pode igualar o Sheffield na pontuação, ainda que com desvantagem no confronto direto.

Em St. James Park, também houve empate, mas a dois golos, entre Newcastle e West Ham. Com Xande Silva no banco de suplentes, os visitantes desperdiçaram duas vantagens: abriram o marcador aos três minutos, por Michail Antonio, mas ao minuto 17, Almirón fez o 1-1. Na segunda parte, Soucek fez o segundo dos londrinos (65m), mas Shelvey ditou a igualdade final, com o 2-2 ao minuto 67.