Aos 32 anos, Mesut Ozil atravessa uma verdadeira travessia no deserto. O médio do Arsenal não foi inscrito pelo clube inglês na Premier League e está, por isso, impedido de competir.

Em declarações à ESPN, Erkut Sogut, empresário que representa o campeão mundial pela Alemanha em 2014, teceu duras críticas a Mikel Arteta, treinador dos Gunners que já abordou de forma superficial um dos assuntos do momento no clube londrino. «Os adeptos do Arsenal merecem uma explicação honesta. Não basta [Arteta] dizer 'falhei com Ozil'. Ele não falhou com Ozil, falhou por não ter sido justo, sincero e transparente e por não tratar com respeito alguém que tem contrato e foi sempre leal», referiu.

«Toda a gente sabe que ele não o trato com justiça. Não lhe deu a hipótese de se mostrar esta época. Se ele ainda tem contrato, devia ter a possibilidade de ficar e lutar por um lugar e não deram isso ao Mesut. (...) Toda a gente diz que ele treina bem. Falei com pelo menos cinco colegas dele que dizem que ele treina bem. Dizem que Mesut é um dos melhores jogadores do Arsenal e que não conseguem perceber como é que ele é deixado de fora. Por isso não pode ser pelos treinos e, se não é pelo que faz no campo, quais são as razões? Quem fala tem de contar a verdade aos adeptos do Arsenal. Caso contrário, é melhor não dizer nada», rematou.

Ozil está no Arsenal desde 2013 e tem contrato pelo clube inglês até ao final da época.