Andrew Ashcroft, empresário ligado à hotelaria e filho do antigo vice-presidente do Partido Conservador britânico, Michael Ashcroft, comprou uma participação de 3,4 por cento do Tottenham.

Segundo informação divulgada esta terça-feira pela Bolsa de Londres, Andrew adquiriu, na passada sexta-feira, 8.023.942 ações do clube. O valor do negócio não foi revelado, mas, de acordo com as avaliações recentes do clube inglês, terá rondado os 100 milhões de libras, perto de 115 milhões de euros.

Recorde-se que Michael Ashcroft é acionista de longa data dos Spurs e chegou a deter cerca de 4 por cento do capital. Não se sabe se Andrew comprou diretamente as ações do pai ou se a família aumentou a sua quota no clube, adquirindo títulos que pertenciam a pequenos acionistas, que até a semana passada detinham em conjunto 13,42 por cento do clube.

A ENIC, acionista maioritária do Tottenham, através da qual Daniel Levy, ex-presidente do clube, detém 29,88 por cento dos Spurs, assegura que não vendeu ações e insiste que o clube não está à venda.

O clube londrino confirmou ainda ter rejeitado duas abordagens preliminares para a compra do clube. Uma feita pela PCP Capital Partners, de Amanda Staveley, e outra de um consórcio americano e chinês liderado por Roger Kennedy e pela Firehawk Holdings Limited.

Se houver provas de que a família Ashcroft está a atuar de forma coordenada, o painel de aquisições poderá exigir que o declarem. O código em vigor não presume automaticamente que familiares acionistas da mesma empresa estejam alinhados, mas prevê essa classificação caso haja sinais de concertação.

