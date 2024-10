Num registo bem-humorado, Marc Cucurella brilhou no programa de televisão «La Revuelta» da RTVE. O lateral-esquerdo do Chelsea recordou, naturalmente, a conquista do Europeu de 2024 com a seleção espanhola e em específico um lance de possível penálti no jogo contra a Alemanha, dos quartos de final.



«Estava borrado, confesso. Olhei para o árbitro rapidamente e ele disse logo 'não' [não era penálti]. Estava borrado porque era um árbitro inglês e já nos tínhamos desentendido algumas vezes na Premier League. Já vi que ele me devia uma», começou por dizer.



«Podia ter sido a pessoa mais odiada de toda a Espanha», acrescentou.



O defesa confessou que tem no telemóvel um GIF da assistência que fez para Oyarzabal na final do Campeonato da Europa. De seguida, Cucurella contou de que forma «provocou» os companheiros de equipa ingleses assim que regressou ao Chelsea para a pré-temporada.



«Fui com o cabelo vermelho um par de dias para o caso de não se lembrarem», atirou, provocando gargalhadas na plateia.



«Recebemos uma réplica da Taça de campeão da Europa. Enviei-a para o centro de treinos do Chelsea. Quando abri a encomenda, fiz de conta que não sabia o que era», partilhou ainda.