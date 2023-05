Enzo Fernández trocou o Benfica pelo Chelsea no mercado de janeiro, mas a mudança não está a correr de feição. Apesar de ter alinhado em praticamente todos os jogos, o argentino acabou por «engolido» pela série de maus resultados e pela instabilidade no banco dos londrinos.



Depois de nova derrota dos blues, desta feita contra o Man. City, o antigo internacional inglês, Jamie Redknapp, considerou que o médio parece «perdido».



«O Enzo parece perdido, tenho um pouco de pena dele. Parece ser o caso de muitos jogadores do Chelsea neste momento. Vamos dar-he o benefício da dúvida, ele esteve muito bem no Mundial. Tudo o que os jogadores do Chelsea querem é que a época acabe», referiu, durante a sua intervenção num canal televisivo inglês.



Em 20 jogos pelo Chelsea, Enzo Fernández fez duas assistências.