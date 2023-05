«Digo sempre que sou inglês, mas sou de Portugal.»



É assim que Eric Dier se define. O internacional inglês recordou a infância em Portugal, país onde começou a jogar ao serviço do Sporting, e assumiu que é «esquisito» quando a seleção nacional defronta Inglaterra.



«É sempre esquisito quando Portugal e Inglaterra jogam. Obviamente, sou inglês, mas sim... Digo sempre que sou inglês, mas sou de Portugal. É assim que eu explico. Porque, sim, eu quando fui para Portugal não me lembrava de nada de Inglaterra. Tinha 7 anos. Não me lembro de nada, e para mim, Portugal foi o país que me criou. É assim que explico sempre: sou inglês, mas sou de Portugal e por isso, esse tipo de jogo foi sempre difícil para mim», revelou, em entrevista à Eleven Sports.



O defesa do Tottenham assumiu que sente saudades de beber «sumo de laranja» e do «arroz de Portugal».



«Do que mais gosto quando vou a Portugal, que aqui não há, é sumo de laranja natural. Para mim, as laranjas de Portugal são diferentes das de cá. Cá não há. Ir a Portugal e o pequeno-almoço do café, sabe? Aquele ambiente do café, pequeno-almoço... Se calhar, é a coisa de que eu gosto mais. Aquele sumo de laranja natural, um croissant misto - uma coisa assim - que aqui não há existe. A comida é completamente diferente, é como o tempo. Bifinhos com natas, cogumelos e arroz... O arroz de Portugal! Aqui não existe também», partilhou.



Dier esteve ligado ao Sporting entre 2003 e 2014.