Na despedida como técnico do Ajax, Erik ten Hag abordou a mudança de Amesterdão para o Manchester United e deu entender que vai contar com Cristiano Ronaldo para a próxima temporada.



«A partir de amanhã [ndr: esta segunda-feira] a minha atenção vai estar no Manchester United. Ainda tenho de começar uma análise detalhada em conjunto com a minha equipa, mas quero deixar claro que há muitos jogadores bons por lá, temos de fazer com que todos funcionem como equipa. Ronaldo? É um gigante definitivamente», disse, citado pelo jornal «De Telegraaf.



Lembre-se que o internacional português tinha revelado que o plantel dos red devils estava «contente e entusiasmado» com a chegada de Ten Hag a Old Trafford, elogiando o trabalho que este fez no Ajax.