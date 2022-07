Após o susto que sofreu no Euro 2020, Christian Eriksen quer continuar a sua carreira de futebolista ao mais alto nível. O jogador dinamarquês reforçou o Manchester United no início desta temporada, e agora em entrevista aos orgãos de comunicação do clube inglês revelou as suas ambições e que não escolheu o clube apenas pela sua grandeza.

«Eu vim para jogar futebol, não venho apenas pelo símbolo em si, quero jogar», afirmou o médio de 30 anos.

O internacional dinamarquês conta ainda que o treinador dos «Red Devils», Erik ten Hag, teve muita influência na sua mudança para o emblema de Manchester.

«Obviamente que falar com o treinador e ouvir suas ideias sobre o tipo de futebol que pretende influenciou-me na tomada de decisão de vir para o Manchester United», confidenciou.

A estreia de Christian Eriksen com a camisola do Manchester United pode acontecer neste sábado, num encontro particular frente ao Atlético de Madrid.