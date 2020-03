O CIES, Observatório do Futebol Europeu, publicou nesta segunda-feira um estudo no qual prevê significativas quedas no valor de mercado dos jogadores que atuam nas cinco principais ligas: Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1. O Manchester City desvaloriza em mais de 400 milhões de euros, o Marselha é aquele que perde mais em termos percentuais.

Numa altura em que quase tudo é incerto, os resultados do CIES são condicionados por um cenário em que dois fatores têm de se verificar: nenhuma partida se dispute até final de junho, nenhum contrato seja renovado até ao final desse mês.

Assim, no global, o valor de mercado dos futebolistas daqueles campeonatos, em conjunto, diminui em 28 por cento. Ou seja, uma desvalorização de 32,7 mil milhões para 23,4 mil milhões.

Dentro dos plantéis, essa diminuição varia de acordo com vários fatores: idade dos futebolistas, duração de contrato, percurso da carreira e desempenho. As maiores perdas verificam-se em jogadores mais velhos, com contratos mais curtos e menos jogos na temporada desvalorizam. Com base num algoritmo criado pelo próprio observatório e a título de exemplo, o CIES estima que Paul Pogba passe de 65 milhões de euros de valor de mercado para 35.

Plantel do ManCity desvaloriza em 412 milhões de euros

A maior perda em termos numéricos seria do Manchester City. O CIES estima que o atual plantel dos citizens valha 1361 milhões de euros, mas sem jogos até final de junho e sem renovações contratuais, o valor caia para os 949 milhões de euros.

De referir que o estudo analisou apenas os 20 jogadores mais cotados de cada plantel. Nesse sentido, a maior quebra percentual é a do Olympique de Marselha. O plantel de André Villas-Boas teria uma desvalorização de 38 por cento. O ManCity, por exemplo, de 30.