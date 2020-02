O Everton somou este sábado a segunda vitória consecutiva na Premier League, ao bater o Crystal Palace, por 3-1, no jogo que abriu a jornada 26 em Inglaterra.

Em Goodison Park, Bernard abriu as hostilidades aos 18 minutos, a passe de Walcott, e deu vantagem aos toffees.

Reagiu o Palace no início do segundo tempo, por intermédio de Benteke (51m), mas pouco depois, aos 58m, o Everton voltou a colocar-se em vantagem, e novamente por um brasileiro: Richarlison correu 60 metros e, já dentro da área, rematou em jeito para o fundo da baliza.

A dois minutos dos 90, Calvert-Lewin fez o 3-1 final.

Com este resultado, o Everton subiu à condição ao sétimo lugar da classificação, com 36 pontos – menos um do que o Tottenham, que ocupa o primeiro posto de acesso às competições europeias. Já o Crystal Palace é 14.º, com 30 pontos.

