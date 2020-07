O Everton, com André Gomes a titular, venceu esta segunda-feira o Sheffield United, uma das sensações da Premier League, por 1-0.

O único golo da partida foi apontado por Richarlison, no primeiro minuto da segunda parte, após assistência de Sigurdsson.

Com este resultado, o Everton ocupa agora o 11.º lugar da tabela classificativa, com 49 pontos, menos cinco do que o Sheffield, oitavo. Refira-se que esta é a penúltima jornada do campeonato inglês.

No outro jogo do dia, Brighton e Newcastle empataram 0-0.