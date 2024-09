Dono do Lyon, do Botafogo e do RWD Molenbeek, John Textor prepara-se para juntar mais um clube ao seu cardápio: o Everton.

Em entrevista à Sky Sports, o empresário norte-americano que outrora demonstrou interesse em investir no Benfica revelou que o acordo para a compra dos toffees está perto de ficar fechado e revelou que tornar-se dono do emblema inglês é como ser presidente dos Estados Unidos.

«A palavra “comprar” é sempre estranha quando se trata de clubes de futebol. Deixa-me sempre desconfortável, porque imaginem o que é dizer um adepto “acabei de comprar o teu clube”. Alguém me perguntou a mesma coisa quando comprei o Botafogo. Estes clubes já eram lendários muitos antes de estar vivos», começou por dizer.

«Ninguém acorda e pensa: “Vou comprar o Everton”. Mas se decides que o futebol é o que queres para a tua vida e aparece alguém a perguntar se tornar-te dono do Everton, é como se alguém te perguntasse se queres ser presidente dos Estados Unidos. Claro que queres», acrescentou.