Boas notícias para os adeptos do Everton: o Goodison Park não será demolido e passa a ser a nova casa da equipa feminina.

«O Everton tem o orgulho de anunciar que o Goodison Park passará a ser a casa permanente do Everton Women a partir do início da temporada 2025/26», pode ler-se no comunicado oficial do clube.

O Goodison Park, histórico construído em 1982, esteve em risco de ser demolido face à mudança da equipa principal do Everton para o novo estádio, o mas o clube confirmou o novo destino, algo que os adeptos agradecem.

A equipa feminina, que milita no primeiro escalão inglês, jogava atualmente no Walton Hall Park, com capacidade para duas mil pessoas, e passa a jogar no maior estádio em Inglaterra dedicado a uma equipa feminina, com uma capacidade para cerca de 39 mil pessoas. Segundo o clube, o antigo estádio também irá sediar alguns jogos da formação.

Na mesma corrente, a equipa masculina do Everton irá jogar no novo estádio a partir da próxima temporada, com capacidade para mais de 50 mil espetadores.