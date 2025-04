Ao que tudo indica, os dias de Darwin Núñez no Liverpool estão prestes a chegar ao fim.

O ex-avançado do Benfica não é titular nos Reds desde 8 de março, quando até marcou um golo na vitória sobre o Southampton, e o treinador Arne Slot até falou sobre o eclipse do uruguaio, isto após ser questionado sobre a cláusula no contrato que prevê o pagamento de mais 5 milhões de euros ao Benfica caso some mais uma titularidade na Liga inglesa.

«Essa cláusula é uma novidade para mim. A última coisas que esperaria do Richard Hughes (diretor desportivo do Liverpool) seria dizer-me que se colocar o Núñez a jogar isso traria custos para o clube. Ele nunca faria isso, nem interfere com as minhas escolhas», esclareceu o treinador do Liverpool, garantindo assim que Darwin não joga por motivos puramente desportivos.

Só que o avançado não terá ficado convencido com as explicações e reagiu de forma impulsiva e irónica na rede social X.

«Não admira que não tenha jogado mais, porque a última vez na Premier League correu bem e de repente….», escreveu Darwin, que entretanto apagou a publicação.

Mas uma vez na internet...