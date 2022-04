Jimmy Floyd Hasselbaink, antigo jogador do Chelsea e que entre 1995 e 1997 vestiu as camisolas de Campomaiorense e Boavista, arrasou a atitude do Chelsea e, em particular, de Lukaku no jogo contra o Arsenal, que os blues perderam por 4-2.

«Foi um desempenho muito, muito mau do Chelsea. Alguns jogadores estão a ter uma oportunidade: Lukaku, Sarr, Christensen... E, voltando ao Lukaku, ele não faz o suficiente. Se queres ser a figura, tens pelo menos de correr. Pelo menos correr, pelo menos mostrar que estás incomodado. Precisas de querer sofrer. Ele não corre, não exige a bola e não aparece nos espaços. Assim, não vai marcar. Estão muito estáticos. A jogar assim, não há hipóteses. Jogaram contra uma equipa motivada do Arsenal, que perdeu três jogos seguidos e que tinha algo a provar. É preciso mostrar pelo menos alguma paixão», vincou o antigo avançado neerlandês em declarações à Sky Sports.

Jimmy Floyd Hasselbaink jogou no Chelsea entre 2000 e 2004 tendo apontado 89 golos em 178 jogos pela equipa londrina. Lukaku, por quem os blues pagaram 115 milhões ao Inter no início da época leva apenas 12 golos em 38 jogos nesta época e ficou em branco nas últimas quatro partidas.